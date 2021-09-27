Лава на канарском острове сожгла церковь
Кадры с канарского острова Пальма. Поток лавы из вулкана всё-таки добрался до церкви в городке Тодоке...
Дата загрузки: 2021-09-27
Кадры с канарского острова Пальма. Поток лавы из вулкана всё-таки добрался до церкви в городке Тодоке. Были надежды, что этого не произойдёт, поскольку ранее лава остановилась недалеко от храма.
Поток раскалённой массы вызвал пожар. В итоге обрушилась колокольня и соседние постройки.
Вулкан Тенегия извергается уже неделю и продолжает выбрасывать лаву и облака пепла. Из него текут два лавовых потока. Тот, что на севере, движется быстро, а тот, что на юге – помедленнее.
Периодически происходят подземные толчки. В воскресенье был один силой 2,6 балла. Специалисты предупреждают, что в ближайшие дни могут быть новые магнитудой до четырёх.
Уничтожены сотни домов, эвакуировано более 6 тысяч человек.
Из-за опасности плохой видимости в субботу закрыли аэропорт. В воскресенье его открыли, однако компании пока боятся возобновлять перелёты.
[туристка]:
«Мы должны вылететь во вторник, но до сих пор не знаем, отменён рейс или нет. Ищем другие варианты, например, на пароме до Тенерифе и оттуда самолётом на Барселону».
Некоторые местные жители ходят с зонтиками.
[жительница острова Пальма]:
«Пепел, ужасно».
[житель острова Пальма]:
«Над нами смеются, но без зонтиков нас просто укроет пеплом. По той же причине не можем снять очки и маски. Надеемся, всё это скоро закончится. Люди теряют свои дома».
Несмотря на немалые разрушения, человеческих жертв или серьёзно пострадавших в результате нынешнего извержения Тенегии по-прежнему нет. Во время предыдущего извержения полвека назад погиб один человек.
В то же время нынешнее извержение угрожает примерно 15% местных банановых плантаций. Из-за этого тысячи жителей Пальмы потеряли работу. Это также ощутимый удар по экономике острова.
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