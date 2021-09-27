Лава на канарском острове сожгла церковь

Кадры с канарского острова Пальма. Поток лавы из вулкана всё-таки добрался до церкви в городке Тодоке...

Кадры с канарского острова Пальма. Поток лавы из вулкана всё-таки добрался до церкви в городке Тодоке. Были надежды, что этого не произойдёт, поскольку ранее лава остановилась недалеко от храма.

Поток раскалённой массы вызвал пожар. В итоге обрушилась колокольня и соседние постройки.

Вулкан Тенегия извергается уже неделю и продолжает выбрасывать лаву и облака пепла. Из него текут два лавовых потока. Тот, что на севере, движется быстро, а тот, что на юге – помедленнее.

Периодически происходят подземные толчки. В воскресенье был один силой 2,6 балла. Специалисты предупреждают, что в ближайшие дни могут быть новые магнитудой до четырёх.

Уничтожены сотни домов, эвакуировано более 6 тысяч человек.

Из-за опасности плохой видимости в субботу закрыли аэропорт. В воскресенье его открыли, однако компании пока боятся возобновлять перелёты.

[туристка]:

«Мы должны вылететь во вторник, но до сих пор не знаем, отменён рейс или нет. Ищем другие варианты, например, на пароме до Тенерифе и оттуда самолётом на Барселону».

Некоторые местные жители ходят с зонтиками.

[жительница острова Пальма]:

«Пепел, ужасно». [житель острова Пальма]:

«Над нами смеются, но без зонтиков нас просто укроет пеплом. По той же причине не можем снять очки и маски. Надеемся, всё это скоро закончится. Люди теряют свои дома».

Несмотря на немалые разрушения, человеческих жертв или серьёзно пострадавших в результате нынешнего извержения Тенегии по-прежнему нет. Во время предыдущего извержения полвека назад погиб один человек.

В то же время нынешнее извержение угрожает примерно 15% местных банановых плантаций. Из-за этого тысячи жителей Пальмы потеряли работу. Это также ощутимый удар по экономике острова.

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