Партия Меркель проиграла выборы в Бундестаг

Партия Ангелы Меркель по результатам выборов в Бундестаг пришла второй. С небольшим отрывом её опередила Социал-демократическая..

Партия Ангелы Меркель по результатам выборов в Бундестаг пришла второй. С небольшим отрывом её опередила Социал-демократическая партия Германии, набрав почти 26% голосов. У блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза – чуть более 24%.

Лидер социал-демократов Олаф Шольц – теперь один из самых вероятных кандидатов на кресло Меркель.

[Олаф Шольц, лидер СДПГ]:

«Конечно, я очень рад результатам выборов, тому, какой выбор сделали граждане этой страны. Они решили, что СДПГ должна подняться, и это большой успех».

Если его выберут, то он станет четвёртым социал-демократическим канцлером в Германии со времён Второй мировой.

Его консервативный соперник от блока ХДС/ХСС Армин Лашет объявил, что сдаваться не намерен и тоже будет бороться за место канцлера.

[Армин Лашет, лидер ХДС/ХСС]:

«Мы сделаем всё возможное, чтобы сформировать правительство под руководством консерваторов, поскольку Германии нужна коалиция, которая модернизирует страну».

На третьем месте – партия «Союз 90/Зелёные». Затем идёт Свободная демократическая партия. На пятом месте – правая «Альтернатива для Германии».

К слову, Левую партию поддержало только 4,9% избирателей. То есть необходимый пятипроцентный барьер она не преодолела.

Наиболее вероятным исходом станет трёхсторонняя коалиция, возглавляемая либо социал-демократами, либо блоком Меркель. При этом в неё войдут более мелкие «зелёные» или «свободные демократы».

После создания коалиции Бундестаг выберет канцлера. А он уже сформирует новое правительство Германии.

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