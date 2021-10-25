Лава вытекает из обвалившегося конуса вулкана на Пальме

Огненное шоу на испанском острове Пальма продолжается. Кумбре-Вьеха извергает потоки лавы из обрушившегося конуса кратера.

Вулкан активизировался 19 сентября, и с тех пор лава покрыла территорию площадью 900 гектаров, включая много банановых плантаций. Разрушено около 2000 домов. Более 7000 человек эвакуировались.

О пострадавших или погибших в результате извержения информации не поступало. Между тем на острове готовится рискованная спасательная операция. Планируют вывезти трёх истощённых собак, которые оказались в ловушке лавы и пепла во дворе одного из домов. Воду и продукты им пока доставляют на дронах. Теперь же хотят использовать дрон, чтобы их вывезти.

У оператора будет несколько минут, чтобы заманить каждое животное в сеть. Потом надо будет по-очереди пронести собак на расстояние 450 метров над лавой.

Есть много рисков. Например, дрон может разрядиться, не долетев до цели. Но спасатели очень надеются на успех.

[Хавьер Перейра, директор Aerocamaras]:

«Это сложная операция, потому что реакцию животного невозможно предвидеть. Они неделями ели очень мало. Они могут подойти, а могут испугаться дронов. Мы действительно зависим от их реакции».

Вертолёт туда подлететь не может, потому что от лавы идёт очень сильный жар.

Тем временем, правительство обещает быстрее выделить финансовую помощь тем, кто занимался на Пальме сельским хозяйством и рыболовством.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«На заседании Кабинета министров мы планируем изменить бюджет резервного фонда, чтобы поступление ресурсов ускорилось».

Фонд сформировали в начале октября. Более 200 миллионов евро пойдут на восстановление инфраструктуры и помощь сельскохозяйственной и туристической отраслям.

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