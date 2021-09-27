Самый лучший багет выбрали в Париже

350 румяных и ароматных французских багетов пробует жюри в Париже. Перед судьями нелёгкая задача – выбрать..

350 румяных и ароматных французских багетов пробует жюри в Париже. Перед судьями нелёгкая задача – выбрать самую вкусную и правильно испечённую традиционную булку. Победившая получит звание лучшего багета в Париже.

В конкурсе участвуют более 170 пекарей со всей столицы. Многие волнуются. Ведь удача может принести награду в 4000 евро и право целый год поставлять багеты в Елисейский дворец и самому президенту.

[Шарль Пепера, пекарь]:

«Это большой престиж. Если мы победим, то сможем обслуживать Елисейский дворец, и больше покупателей станет приходить в пекарню. Это обязательно привлечёт людей».

Пекари должны представить на суд по два багета длиной от 55 до 70 сантиметров и весом от 260 до 310 граммов. Полсотни багетов отсеялись на первом этапе, поскольку не отвечали этим требованиям.

Победитель конкурса 2012 года говорит, что испечь багет правильной длины ему до сих пор сложно.

[Себастьен Мовье, пекарь]:

«Большинство моих багетов получаются длиной 50 сантиметров, и мне нужно было выпечь особенную булку, чтобы она соответствовала правилам конкурса».

Для оценки багетов есть и другие критерии.

[Паскаль Барийон, член жюри]:

«Следует обратить внимание на внешний вид, а также на корочку – некоторым нравятся хрустящие багеты. Мякиш должен быть пористым и красивым – это тоже критерий. И людям нравятся вкусные багеты, ведь мы любим вкусную еду».

Французский багет делают из четырёх ингредиентов – муки, дрожжей, воды и соли. А вот сам процесс производства у каждого пекаря свой. Технологии приготовления многие хранят в секрете.

В этом году в конкурсе победил Макрам Акрут. Его пекарня работает в XII округе Парижа.

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