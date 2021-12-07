Это видео посмотрели уже 3,5 миллиона раз. Футболисты «Зенита» выходят на поле со щенками из приютов...

Футболисты «Зенита» вышли на поле со щенками из приютов

Это видео посмотрели уже 3,5 миллиона раз. Футболисты «Зенита» выходят на поле со щенками из приютов. Так игроки помогают найти хозяев бездомным животным. Эта социальная акция прошла под слоганом «Собакам лучше дома!»

На поле стадиона в Санкт-Петербурге вынесли 11 собак. Большинству щенков по несколько месяцев, но есть две собаки покрупнее и постарше. Все питомцы привиты, и желающие могут сразу забрать их домой. Правда, сначала с будущими владельцами проведут серьёзную беседу. Заводить собаку нельзя под влиянием эмоций – это должен быть ответственный шаг.

Также можно помочь приютам материально. Зоозащитные организации заботятся о десятках тысяч бездомных животных, и находить на это средства всегда трудно.

В акции участвовали несколько петербургских приютов для животных. А одним из партнёров выступила Российская кинологическая федерация.

Два месяца назад подобный проект запустили в Румынии. Там местные футболисты также показывают бездомных собак публике перед матчем.

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