В странах фиксируют суточные антирекорды по числу заражённых COVID

Разные страны мира бьют антирекорды по количеству новых случаев COVID. Так, в Нидерландах выявили 24 с..

Разные страны мира бьют антирекорды по количеству новых случаев COVID.

Так, в Нидерландах выявили 24 с половиной тысячи заражённых. По сравнению с прошлой неделей, положительных тестов на коронавирус стало больше на 60%. По официальным данным, в стране доминирует штамм омикрон.

В то же время число госпитализированных – самое низкое за последние два месяца. Однако эксперты ожидают, что больницы вскоре начнут быстро заполняться.

19 декабря власти Нидерландов ввели строгие карантинные меры. Работают только магазины с основными товарами. Людям запрещено собираться группами больше двух человек.

В стране вакцинировалось 85% взрослого населения. Но ревакцинироваться люди не спешат.

Рекордно много новых случаев COVID зафиксировали и в Швеции. Более 17 тысяч. Тяжёлых случаев здесь также меньше, чем было во время предыдущих вспышек.

Количество заражений за сутки растёт с ноября. В декабре власти ужесточили антиковидные меры. Но они всё равно намного мягче, чем во многих других европейских странах.

[Бритта Бьоркхольм, сотрудница Минздрава Швеции]:

«У нас стремительно растёт число заболевших. Но пока это несильно влияет на систему здравоохранения. Однако мы постоянно наблюдаем за ситуацией и оцениваем её».

Шведские медики ожидают, что пик заболеваемости коронавирусом придётся на середину этого месяца.

В соседней Дании выявили 26 тысяч новых случаев COVID-19. Это тоже антирекорд для страны.

А в Аргентине за последние сутки зарегистрировали более 95 тысяч заражённых. При этом эксперты полагают, что, если бы больше людей тестировалось, то за сутки выявляли бы и 150 тысяч новых случаев.

Абсолютный антирекорд установили в США. Там 3 января за сутки выявили миллион новых случаев заражений. Это самый высокий показатель в мире. При этом за последнюю неделю количество госпитализаций выросло в два раза. Сейчас в американских больницах лечатся 100 тысяч пациентов с COVID.

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