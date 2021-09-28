Почему британские водители в панике скупают бензин

Уже несколько дней британские водители оккупируют заправки по всей стране. Многие в панике скупают топливо, выстаивая..

Уже несколько дней британские водители оккупируют заправки по всей стране. Многие в панике скупают топливо, выстаивая в многочасовых очередях. Ажиотажа нет только на тех АЗС, где бензин уже закончился.

Водители бросились заправляться ещё в конце прошлой недели. Местные СМИ сообщили, что из-за нехватки водителей грузовиков в топливном секторе может начаться кризис.

Позже власти сказали, что водителей бензовозов действительно не хватает, однако бензин в стране есть, и заправляться впрок не нужно.

Впрочем, уверения властей водителей не успокоили. Лондонский таксист Пол Кирби говорит, что он и его коллеги очень боятся, что вскоре не смогут работать.

[Пол Кирби, таксист]:

«Мы потеряем 100% дохода, поскольку не сможем водить свои такси, не сможем зарабатывать».

Кирби, который работает таксистом последние 30 лет, говорит, что с понедельника около половины его коллег не выехали на работу по причине пустых баков.

[Пол Кирби, таксист]:

«Они просто не знают, когда смогут вернуться к работе. И это очень беспокоит многих. Мы волнуемся не только за себя, но и за наши семьи».

Нехватка водителей началась после «брексита», поскольку многие из них приезжали в Великобританию из других стран Европы.

Теперь правительство пытается быстро решить проблему. Оно уже согласилось пригласить по временным визам около пяти тысяч водителей. При этом, как говорят работники отрасли, это вряд ли решит проблему кардинально. В целом не хватает около 90 тысяч водителей.

Нехватка рабочей силы также сказалась на других отраслях. Особенно сильно пострадала пищевая индустрия: от ресторанов до супермаркетов.

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