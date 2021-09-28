Семь андских кондоров выпустили в дикую природу в Аргентине

Ещё несколько мгновений, и эти величественные птицы окажутся на воле. В аргентинской провинции Рио-Негро выпускают в..

Ещё несколько мгновений, и эти величественные птицы окажутся на воле. В аргентинской провинции Рио-Негро выпускают в дикую природу семь андских кондоров.

Пятерых вырастили в центре размножения. Двух кондоров ранее нашли в горах. У птиц были признаки отравления. Теперь это обычное явление в Аргентине. Кондоров вылечили, и они возвращаются к привычной жизни.

Андский кондор – крупнейшая летающая птица Западного полушария. Самцы могут весить до 15 килограммов, а самки – до одиннадцати.

Эти птицы живут до 50 лет, в неволе доживают и до 70. Размножаются редко – раз в два года. Из-за этого пернатые хищники очень уязвимы.

Природозащитники уже несколько десятилетий выращивают андских кондоров и выпускают их в дикую природу.

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