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Каково это – вырезать скульптуру на горе при минус 10 С

Каково это – вырезать скульптуру на горе при минус 10 С

Творчество на высоте 4000 метров. Художник из Италии решил выяснить, удастся ли ему создать что-то креативное..

Дата загрузки: 2021-10-01

Творчество на высоте 4000 метров. Художник из Италии решил выяснить, удастся ли ему создать что-то креативное в условиях, близких к высокогорным Альпам. Он симулировал погоду в специальной комнате с сильным ветром, снегом и температурой до минус 10 градусов по Цельсию.
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