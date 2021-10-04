В чём смысл обучения? В одной из школ США нашли ответ

Все согласятся, что школьное образование – это то, без чего обойтись просто нельзя. Но как объяснить..

Все согласятся, что школьное образование – это то, без чего обойтись просто нельзя. Но как объяснить это детям? Как мотивировать их не просто зарабатывать оценки, но ещё быть любознательными, осознанно получать знания? Это, порой, не получается и у взрослых.

Впрочем, в одной американской школе уверены, что нашли ответы на эти вопросы.

Майкл Фитцджеральд преподаёт английский язык в Северной Академии искусств в США. Это частная школа, которая принимает учеников с 6 по 12 классы. Он говорит, что школьники часто хотят понять одно: зачем им то, чему их пытаются научить.

[Майкл Фитцджеральд, учитель]:«Они в школе для того, чтобы расширить кругозор благодаря ценным вещам в истории, благодаря многим вещам, которые спрятаны в классическом искусстве. Они ждут, чтобы им сказали, почему они тут, почему они учат Шекспира, математику. Они должны понять, что это те вещи, которые открывают их сознание для чего-то большего. Все люди прошлого это изучали, и делали это именно по этой причине».

По словам Майкла, главная цель обучения – открыть спрятанный в детях потенциал. Хорошая работа и зарплата приложатся сами собой.

Здесь стараются перенять лучшее из систем образования прошлого. Например, Древних Рима и Китая. Главный упор делают на классическое искусство, мышление без стереотипов и развитие характера.

[Мерилин Торли, директор Северной Академии искусств]:«Здесь у нас установлены основные критерии для школьников: искренность, доброта, стойкость. И каждый из критериев разделяется ещё на пять характеристик. То есть в целом их 15».

Директор Академии говорит, что здесь детям дают мотивацию, а не цель. В итоге они понимают, чем важна каждая характеристика, среди которых уважение, внешний вид, ответственность и доброжелательность.

[Мерилин Торли, директор Северной Академии искусств]:«Мы даём детям обратную связь в виде отзыва, не оценки. Мы , как взрослые, просто информируем их об успехах на пути к нужным критериям».

Например, школьникам нужна сдержанность, чтобы понять работы Шекспира. С другой стороны, когда дети читают его произведения, то учатся расшифровывать и понимать информацию.

[Майкл Фитцджеральд, учитель]:«Нужно чётко объяснить, что мы делаем этого для развития характера. Нужно установить определённые критерии. Сначала даём знания, потом поднимаемся выше, закладываем определённые принципы. А в итоге получаем мудрость».

Директор говорит, что в школе готовят детей не просто к поступлению в колледж.

Короткая ссылка на эту страницу:

[Мерилин Торли, директор Северной Академии искусств]:«Если вы сильная личность, неважно, что вы встретите на своём пути. У вас будут знания и умения, чтобы быть успешным. И в этом наша истинная цель».