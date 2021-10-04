Какое применение свадебным букетам нашла студентка

Студентка медицинского колледжа Элеонора Лав думала, как поднять настроение больным людям. Она нашла способ, объединив увлечение цветами и желание помочь пациентам.

«До медицинского колледжа я работала в цветочном магазине. Я подумала, почему бы ни принести пациентам цветы, которые обычно выбрасываются после свадьбы?» – рассказала Элеонора.

Зная о терапевтических свойствах цветов, студентка создала компанию The Simple Sunflower. «Было доказано, что цветы улучшают психическое здоровье людей и поднимают настроение. Они стимулируют выздоровление, и восстановление после операции идёт быстрее», – объяснила она.

Элеонора с волонтёрами посещали свадьбы, объясняя, для чего им нужны цветы. Супружеские пары после церемонии охотно отдавали букеты для помощи больным.

Волонтёры выбирают самые свежие цветы и расставляют по вазам. В понедельник они дарят букеты 20-40 пациентам. В первую очередь, тем, кто нуждается в паллиативной помощи.