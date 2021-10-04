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Какое применение свадебным букетам нашла студентка

Какое применение свадебным букетам нашла студентка
Какое применение свадебным букетам нашла студентка

Студентка медицинского колледжа Элеонора Лав думала, как поднять настроение больным людям. Она нашла способ, объединив увлечение цветами и желание помочь пациентам.

«До медицинского колледжа я работала в цветочном магазине. Я подумала, почему бы ни принести пациентам цветы, которые обычно выбрасываются после свадьбы?» – рассказала Элеонора.

Зная о терапевтических свойствах цветов, студентка создала компанию The Simple Sunflower. «Было доказано, что цветы улучшают психическое здоровье людей и поднимают настроение. Они стимулируют выздоровление, и восстановление после операции идёт быстрее», – объяснила она.

Элеонора с волонтёрами посещали свадьбы, объясняя, для чего им нужны цветы. Супружеские пары после церемонии охотно отдавали букеты для помощи больным.

Волонтёры выбирают самые свежие цветы и расставляют по вазам. В понедельник они дарят букеты 20-40 пациентам. В первую очередь, тем, кто нуждается в паллиативной помощи.

Элеонора планирует создать отделения компании в других медицинских колледжах.

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