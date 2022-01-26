Крупнейший город Турции Стамбул замело снегом. Такого здесь не видели много лет. На дорогах – транспортный..

В Стамбуле намело сугробы, каких не видели много лет

Крупнейший город Турции Стамбул замело снегом. Такого здесь не видели много лет.

На дорогах – транспортный коллапс.

Власти Стамбула на несколько часов запретили жителям выезжать на частных автомобилях. Общественный транспорт тоже встал. Работает снегоуборочная техника.

Тем временем многие вышли наслаждаться погодой. Даже просто поваляться в снегу для турчан – экзотика. Спешат сфотографироваться, пока не растаяло.

А вот в аэропорту Стамбула – крупнейшем в Европе – было не до смеха. Здесь из-за непогоды застряли сотни пассажиров. Некоторым пришлось ночевать прямо на полу.

[пассажир]:

«Мы застряли здесь со вчерашнего дня. Были проблемы с багажом, билетами и едой. Призываем власти решить проблему. Мы спали на полу, это было ужасно». [пассажир]:

«Мы здесь больше суток. Должны были вылететь в Париж, но нет никакой информации. Аэропорт ничего нам не говорит. Наши рейсы каким-то образом перенесли на завтра, то есть уже на сегодня».

Как сообщают власти, сейчас полёты возобновляются.

В целом в Турции из-за снегопадов в бедственном положении оказалось почти 5000 человек. Тысячи людей пришлось размещать во временных убежищах.

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