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Телеканал NTD

Трамвай-ресторан навевает воспоминания о прошлом

Трамвай-ресторан навевает воспоминания о прошлом

Калькутта – единственный город в Индии, где ещё ходят трамваи. Но этот вагон уже никуда поедет...

Дата загрузки: 2022-01-28

Трамвай-ресторан навевает воспоминания о прошлом
Калькутта – единственный город в Индии, где ещё ходят трамваи. Но этот вагон уже никуда поедет. Его переделали в ресторан, и он стал местной достопримечательностью.

В салоне разместили несколько столиков, а впереди у штурвала застыла скульптура водителя. В ресторане постоянно есть посетители.

[гостья ресторана]:
«Самое лучшее в этом трамвае-ресторане – то, что он навевает воспоминания о детстве. Я до сих пор помню, как по городу ходили трамваи. Такое ощущение, что всё вернулось».

Трамваи пустили в Калькутте в 1902 году, в эпоху британского правления. Раньше большинство горожан пользовались этим транспортом ежедневно. Но автобусы, метро и личные автомобили постепенно вытесняли трамваи.

Они уже плохо вписываются в дорожную инфраструктуру, поскольку слишком большие и медленно ездят. Сейчас в Калькутте действуют только шесть трамвайных линий. 80 лет назад их было 37.
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