Как мир встречал 2022 год

Страны по всему миру встретили Новый 2022 год не так пышно, как хотелось бы. Всему виной..
Дата загрузки: 2022-01-03
Среди первых на планете 2022-й как всегда встречала Новая Зеландия. В Окленде по этому случаю устроили фейерверк.
Затем праздновал австралийский Сидней. В прошлом году из-за пандемии гуляния тут были более сдержанными. В этот раз, несмотря на рекордное суточное число новых случаев, в городе устроили масштабный салют.
Дубай отпраздновал начало года традиционным фейерверком и лазерным шоу на высочайшем здании мира – небоскрёбе «Бурдж-Халифа». Город открыт для туристов, однако по прибытии путешественники почти из всех стран должны предъявить негативный результат теста на COVID, а также сделать ещё один в аэропорту.
Россия отпраздновала начало 2022 года фейерверками на заснеженной Красной площади. Впрочем, для гуляющих она была закрыта. Пустили только журналистов. Остальные смотрели издалека.
[жители Москвы]:
«Счастья, здоровья, любви, нежности. Больше радости в жизни. Ценить те радости, которые есть».
[жительница Москвы]:
«В этом году хочу пожелать огромного здоровья, чтобы все печали, все горести прошли, осталось только хорошее, хорошие воспоминания. И чтобы в будущем нас ждало только хорошее, и все мечты сбывались».
Над столицей Греции салют тоже гремел почти без зрителей. Страна пытается справиться с рекордным числом новых заболевших, поэтому гуляния здесь запретили как на Рождество, так и на Новый год. Кроме того, маски стали обязательными даже на улице.
В Париже традиционные фейерверки над Триумфальной аркой и Елисейскими полями отменили. Администрация города объяснила, что это помогло избежать плотных скоплений людей. Полиция ограничила доступ к некоторым участкам главной улицы. Также в определённых районах столицы запретили употреблять алкоголь в общественных местах.
Берлин отпраздновал наступление 2022 года без традиционных фейерверков над Бранденбургскими воротами. Небольшой салют устроили лишь на исторической площади Жандарменмаркт.
А в Лондоне в новогоднюю ночь впервые за три года зазвучал Биг-Бен. С 2017 года он молчал, поскольку был закрыт на реставрацию. Ещё в октябре из-за COVID масштабные фейерверки в городе отменили. Однако за несколько часов до полуночи их всё же решили провести. При этом всех жителей города призвали оставаться дома и смотреть световое шоу по телевизору.
На знаменитом пляже Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро было многолюдно. Там начало 2022 года отмечали тысячи местных жителей и туристов.
А в Нью-Йорк вернулись традиционное празднование Нового года на Таймс-сквер, которые в прошлом году было виртуальным. Впрочем, прийти на площадь разрешили только 15 тысячам гостей. Каждый должен был быть в маске и соблюдать соцдистанцию. Также у всех проверяли сертификаты вакцинации.
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