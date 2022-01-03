Как мир встречал 2022 год

Страны по всему миру встретили Новый 2022 год не так пышно, как хотелось бы. Всему виной..

Страны по всему миру встретили Новый 2022 год не так пышно, как хотелось бы. Всему виной штамм омикрон, который ознаменовал начало новой волны пандемии.

Среди первых на планете 2022-й как всегда встречала Новая Зеландия. В Окленде по этому случаю устроили фейерверк.

Затем праздновал австралийский Сидней. В прошлом году из-за пандемии гуляния тут были более сдержанными. В этот раз, несмотря на рекордное суточное число новых случаев, в городе устроили масштабный салют.

Дубай отпраздновал начало года традиционным фейерверком и лазерным шоу на высочайшем здании мира – небоскрёбе «Бурдж-Халифа». Город открыт для туристов, однако по прибытии путешественники почти из всех стран должны предъявить негативный результат теста на COVID, а также сделать ещё один в аэропорту.

Россия отпраздновала начало 2022 года фейерверками на заснеженной Красной площади. Впрочем, для гуляющих она была закрыта. Пустили только журналистов. Остальные смотрели издалека.

[жители Москвы]:

«Счастья, здоровья, любви, нежности. Больше радости в жизни. Ценить те радости, которые есть». [жительница Москвы]:

«В этом году хочу пожелать огромного здоровья, чтобы все печали, все горести прошли, осталось только хорошее, хорошие воспоминания. И чтобы в будущем нас ждало только хорошее, и все мечты сбывались».

Над столицей Греции салют тоже гремел почти без зрителей. Страна пытается справиться с рекордным числом новых заболевших, поэтому гуляния здесь запретили как на Рождество, так и на Новый год. Кроме того, маски стали обязательными даже на улице.

В Париже традиционные фейерверки над Триумфальной аркой и Елисейскими полями отменили. Администрация города объяснила, что это помогло избежать плотных скоплений людей. Полиция ограничила доступ к некоторым участкам главной улицы. Также в определённых районах столицы запретили употреблять алкоголь в общественных местах.

Берлин отпраздновал наступление 2022 года без традиционных фейерверков над Бранденбургскими воротами. Небольшой салют устроили лишь на исторической площади Жандарменмаркт.

А в Лондоне в новогоднюю ночь впервые за три года зазвучал Биг-Бен. С 2017 года он молчал, поскольку был закрыт на реставрацию. Ещё в октябре из-за COVID масштабные фейерверки в городе отменили. Однако за несколько часов до полуночи их всё же решили провести. При этом всех жителей города призвали оставаться дома и смотреть световое шоу по телевизору.

На знаменитом пляже Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро было многолюдно. Там начало 2022 года отмечали тысячи местных жителей и туристов.

А в Нью-Йорк вернулись традиционное празднование Нового года на Таймс-сквер, которые в прошлом году было виртуальным. Впрочем, прийти на площадь разрешили только 15 тысячам гостей. Каждый должен был быть в маске и соблюдать соцдистанцию. Также у всех проверяли сертификаты вакцинации.

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