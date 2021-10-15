Жители Ливана назвали недавнюю стрельбу повторением гражданской войны

Стрельба в ливанской столице оставила после себя человеческие жертвы, хаос, пули в стенах и повреждённые магазины..

[Хассан Диа, владелец магазина]:

«Эти события напомнили нам гражданскую войну 1975 года. Мне было 10-11 лет. Теперь все те картины, которые остались в памяти, воскресли».

Стрельба в ливанской столице оставила после себя человеческие жертвы, хаос, пули в стенах и повреждённые магазины и автомобили.

Стрельба произошла на демонстрации против того, как ведётся расследование прошлогоднего взрыва в городском порту.

Акцию организовали шиитские движения «Хезболла» и «Амаль». Как сообщил министр внутренних дел Ливана, по людям стреляли неизвестные снайперы, целясь в головы. Погибло не менее шести человек. Более 30 были ранены. Некоторые находятся в больницах в критическом состоянии.

[Мохаммад, ливанец]:

«Мы сидели здесь и услышали выстрелы. Мы убежали и увидели, что наши машины повреждены».

[Хассан Диа, владелец магазина]:

«Это нож в сердце, мы не знаем, куда идти. Мне 56 лет, я всё построил, а они разрушили. С нас хватит».

Организаторы акции обвинили в нападении местную христианскую партию. Та в ответ возложила ответственность за убийства на «Хезболлу». Ведётся расследование.

Акции недовольных расследованием в Ливане стали обычным явлением, поскольку до сих пор никого не привлекли к ответственности за катастрофу. В результате пожара в порту в прошлом году взорвалось 2750 тонн нитрата аммония. Взрыв был такой мощный, что разрушил большинство построек в эпицентре. Погибло 219 человек.

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