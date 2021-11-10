После войны ливийцы вынуждены сами восстанавливать свои дома

Пробитые снарядами и пулями стены и полная разруха. Так теперь выглядит дом в Сирте, где до..

Пробитые снарядами и пулями стены и полная разруха. Так теперь выглядит дом в Сирте, где до войны жили ливийские супруги Абдалла и Могнайя. Четыре года назад из города выбили исламистских боевиков, но всё по-прежнему в руинах.

Супруги решили сами отремонтировать свою квартиру на втором этаже.

[Могнайя Мохтар, жительница Сирта]:

«Я в ужасном отчаянии после того, как увидела свой дом. Раньше здесь был порядок и чистота, а теперь мы нашли развалины. В душе полное опустошение».

До войны в Сирте жили 80 тысяч человек. Город много раз переходил из рук в руки. Из-за боёв более 3000 семей бежали. Абдалла и Могнайя тоже. Потом вернулись. Сняли квартиру в менее пострадавшем районе. С ними живут трое детей и родственники.

Местные власти сначала обещали отремонтировать дома через год, потом – через два, позже обещали только помочь с арендной платой.

[Абдалла Мохтар, житель Сирта]:

«Мы не увидели вообще ничего. Это были фальшивые обещания. Мы с соседями решили вернуться в свои дома, восстановить их любым способом и попытаться в них жить».

Власти пока никакой помощи больше не обещают.

[Мухтар Халифа аль-Мадани, мэр Сирта]:

«Нашему разрушенному городу дали полтора миллиона долларов. Построить на них дороги или проложить канализацию, или сделать резервуар для воды? Этих денег ни на что не хватит».

Ливийцы говорят, что больше не доверяют властям. Они помогли лишь тем, что два года назад всем семьям переселенцев выдали по 440 долларов.

Между тем временное правительство страны пообещало выделить на восстановление Сирта 220 миллионов долларов. Пока денег нет.

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