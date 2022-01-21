Редкие слонята-близнецы родились в Кении

Редкое событие в заповеднике «Самбуру» в Кении. Африканская слониха родила сразу двух детёнышей. Им ещё нет..

Редкое событие в заповеднике «Самбуру» в Кении. Африканская слониха родила сразу двух детёнышей. Им ещё нет и недели. Семейство сняли на видео гиды национального парка.

Маму зовут Бора. Ей 16 лет. Её и детёнышей охраняет слон Дауд. Но неизвестно, он ли отец.

В заповеднике уже почти 30 лет об этих животных заботится благотворительная организация «Спасите слонов». За это время её сотрудники только второй раз фиксируют рождение близнецов. До этого такой случай был в 2006 году. К сожалению, оба слонёнка вскоре умерли.

Специалисты объясняют это тем, что у матери не хватает молока на двух детёнышей. Так что за этими новорождёнными ещё некоторое время будут наблюдать.

Слоны приносят детёнышей примерно раз в четыре года. Беременность длится 22 месяца.

В заповеднике «Самбуру» живёт 900 слонов. А по всей Кении их больше 30 тысяч. Власти страны активно пресекают браконьерство, поэтому этих животных становится больше.

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