Китайская Evergrande провалила ещё одну сделку и быстро движется к дефолту

Китайский гигант недвижимости Evergrande Group в попытке спасти себя провалил ещё одну сделку и сделал очередной..

Китайский гигант недвижимости Evergrande Group в попытке спасти себя провалил ещё одну сделку и сделал очередной шаг в сторону дефолта. Из-за этого его акции в четверг подешевели на 14%.

Огромные долговые проблемы девелопера потрясли мировые рынки после нескольких лет бурного роста и крупных заимствований.

Экономисты отмечают, что причиной стало снижение объёмов продаж, а также действия Пекина по сдерживанию слишком активного развития рынка жилья в Китае. Кроме того, сказалась и рискованная бизнес-модель компании в целом.

Evergrande планировала продать долю своего подразделения по оказанию услуг в сфере недвижимости. Сумма составляла 2,6 миллиарда долларов. Однако сделка сорвалась.

Это уже вторая крупная неудача за последние недели. Так, неназванные источники сообщают, что Evergrande также не смогла продать свою штаб-квартиру в Гонконге за 1,7 миллиарда долларов. Это произошло на фоне опасений покупателей в отношении тяжёлого финансового положения компании.

При этом вскоре истекает 30-дневный льготный период, после которого девелопер должен выплатить более 83 миллионов долларов по долговым обязательствам. Если этого не произойдёт, компания официально будет считаться банкротом.

Сегодня долг компании превышает 300 миллиардов долларов. Экономисты считают, что её крах может сильно потрясти мировые рынки и привести к новому глобальному финансовому кризису.

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