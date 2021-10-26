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Без интернета и телефонной связи на час оказались миллионы южнокорейцев

Без интернета и телефонной связи на час оказались миллионы южнокорейцев

Миллионы южнокорейцев остались без телефонной связи и Интернета. Сбой произошёл в работе крупнейшей в стране телекоммуникационной..

Дата загрузки: 2021-10-26

Миллионы южнокорейцев остались без телефонной связи и Интернета. Сбой произошёл в работе крупнейшей в стране телекоммуникационной компании KT.

Изначально поставщик сообщил о кибератаке. Полиция начала расследование, но подтверждений атаки не нашла. Позже представители компании выяснили, что причина сбоя – в ошибке маршрутизации.

[жительница Сеула]:
«Разве не должно быть предупреждающих мер? Думаю, они не подготовились к такой проблеме или не нашли её решения».

Сбой лишил возможности работать и учиться тех, кто делает это удалённо. Также пострадали магазины и рестораны.

[владелица ресторана]:
«Был час пик. И клиенты уходили от нас, не заплатив (поскольку терминал не работал), а люди всё шли и шли. Даже не могу описать, как я рассердилась. Нет слов».

Отключение связи и Интернета длилось более часа. Некоторые клиенты компании уже задумались о смене оператора.
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