Калина: целебные свойства зашкаливают

Калина красная по целебным свойствам среди растений не имеет аналогов. Она издревле применялась на Руси в народной медицине. У растения полезны ягоды, семена, цветы и кора. Но, несмотря на множество достоинств, растение может в некоторых случаях принести вред.

Растение богато витаминами А, Е, Р, К, Р. Витамина С на 70% больше, чем в лимоне. Калина содержит микроэлементы и минералы. В плодах – эфирные масла, фитонциды, пектины, марганец, йод, медь, железо (его в 5 раз больше, чем в других ягодах), а также калий. Из-за муравьиной, олеиновой и уксусной кислот, ягоды довольно кислые на вкус, поэтому лучше сочетать их с мёдом.

Полезные свойства ягод

укрепляют иммунную систему

лечат простудные заболевания

служат для профилактики и лечения авитаминоза</>

препятствуют развитию раковых клеток

мочегонное и кровоостанавливающее средство

очищают организм от шлаков

успокаивают нервную систему

улучшают работу печени

предотвращают развитие аллергических реакций

нормализуют работу желудочно-кишечного тракта

положительно влияют на сердечную деятельность и сосудистую систему, снижают артериальное давление

снижают уровень холестерина в крови

нормализуют пульс

Ягоды и кора растения полезны при диабете.

Противопоказания

повышенная свёртываемость крови

пониженное давление

гастрит с повышенной кислотностью

подагра

почечная недостаточность,

воспаление мочевыделительной системы и камни в почках

Беременным женщинам употреблять с осторожностью. Ягоды растения могут вызвать аллергию и спровоцировать сокращения матки.

Польза для женщин

В народной медицине калину (семена, цветы, кору и сами ягоды) используют в качестве средства от женских недугов. К ним относят маточные кровотечения, мастопатию, а также довольно сильные боли во время менструации. Многие рецепты предполагают использование свежезаваренного чая.

Способ приготовления и употребления:

20 предварительно раздавленных ягод заливают кипятком и добавляют мёд для улучшения вкуса. При маточных кровотечениях готовят отвар из коры вибурнума. Для этого измельченную кору (4 ч. ложки) заливают одним стаканом кипятка. Отвар кипятят в течение 30 минут. Употребляют 3 раза в день до еды по одной ст. ложке.

Можно применять как свежие, так и замороженные ягоды круглый год, добавляя в напиток мёд.