Калина: целебные свойства зашкаливают

Калина красная по целебным свойствам среди растений не имеет аналогов. Она издревле применялась на Руси в народной медицине. У растения полезны ягоды, семена, цветы и кора. Но, несмотря на множество достоинств, растение может в некоторых случаях принести вред.
Растение богато витаминами А, Е, Р, К, Р. Витамина С на 70% больше, чем в лимоне. Калина содержит микроэлементы и минералы. В плодах – эфирные масла, фитонциды, пектины, марганец, йод, медь, железо (его в 5 раз больше, чем в других ягодах), а также калий. Из-за муравьиной, олеиновой и уксусной кислот, ягоды довольно кислые на вкус, поэтому лучше сочетать их с мёдом.
Полезные свойства ягод
укрепляют иммунную систему
лечат простудные заболевания
служат для профилактики и лечения авитаминоза</>
препятствуют развитию раковых клеток
мочегонное и кровоостанавливающее средство
очищают организм от шлаков
успокаивают нервную систему
улучшают работу печени
предотвращают развитие аллергических реакций
нормализуют работу желудочно-кишечного тракта
положительно влияют на сердечную деятельность и сосудистую систему, снижают артериальное давление
снижают уровень холестерина в крови
нормализуют пульс
Ягоды и кора растения полезны при диабете.
Противопоказания
повышенная свёртываемость крови
пониженное давление
гастрит с повышенной кислотностью
подагра
почечная недостаточность,
воспаление мочевыделительной системы и камни в почках
Беременным женщинам употреблять с осторожностью. Ягоды растения могут вызвать аллергию и спровоцировать сокращения матки.
Польза для женщин
В народной медицине калину (семена, цветы, кору и сами ягоды) используют в качестве средства от женских недугов. К ним относят маточные кровотечения, мастопатию, а также довольно сильные боли во время менструации. Многие рецепты предполагают использование свежезаваренного чая.
Способ приготовления и употребления:
20 предварительно раздавленных ягод заливают кипятком и добавляют мёд для улучшения вкуса. При маточных кровотечениях готовят отвар из коры вибурнума. Для этого измельченную кору (4 ч. ложки) заливают одним стаканом кипятка. Отвар кипятят в течение 30 минут. Употребляют 3 раза в день до еды по одной ст. ложке.
Можно применять как свежие, так и замороженные ягоды круглый год, добавляя в напиток мёд.