В Бразили построили мост для редких обезьян

Мост жизни. Так прозвали бразильские зоологи это новое сооружение в штате Рио-де-Жанейро. Дело в том, что..

Мост жизни. Так прозвали бразильские зоологи это новое сооружение в штате Рио-де-Жанейро.

Дело в том, что этот лес – единственное в мире место, где ещё водятся золотистые львиные игрунки.

И даже здесь их могло бы уже не быть, если бы не усилия зоологов. За последние несколько десятилетий им удалось буквально воскресить популяцию, которая находилась на грани исчезновения.

Но три года назад пришла новая беда – жёлтая лихорадка. Треть обезьянок погибла.

А это значит, что у зоологов прибавилось работы. В положение игрунок стали вникать глубже и выявили ещё одну проблему: широкая автомагистраль. Обезьяны не могут через неё перебраться, что мешает здоровому развитию популяции.

[Луис-Паулу-Маркес Феррас, глава проекта]:«Исследования показали, что популяция, живущая там, оказалась в полной изоляции от обезьян, живущих по другую сторону дороги. Это грозит реальными генетическими проблемами. Мы стараемся создать ландшафтную зону, которая защищена и взаимосвязана».

Мост построили в прошлом году. Засадили деревьями, кустарником и прочей зеленью, чтобы у обезьян не осталось сомнений: здесь можно ходить. Деревья ещё не подросли, поэтому пока игрунки осваивают мост не так активно.

Сегодня в бразильском Атлантическом лесу насчитывается примерно 2500 золотистых львиных игрунок. По словам учёных, на каждые 2000 обезьян нужно как минимум 25 тысяч гектаров леса. Больше тысячи гектаров на особь. Но найти большие территории леса в Бразилии всё сложнее – их «режут» дороги, пастбища и населённые пункты. Игрунки уже лишились 95% своей изначальной среды обитания.

Мост поможет сохранить хотя бы то малое, что осталось.

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