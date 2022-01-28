Поросёнок нашёл друга-корову

На британской ферме родился поросёнок Спарклз. По сравнению с собратьями, он был крошечный и слабо набирал вес. Поросёнок плохо спал по ночам и однажды ночью выбрался из загона.

Он попал в соседний загон, где жила корова Дэйнти. Она родилась на две неделе раньше поросёнка и тоже была меньше по размеру, чем другие коровы в её возрасте.

«Поросёнок пролезал под решёткой ворот и спал вместе с Дэйнти. Он был единственным достаточно маленьким, чтобы пролезть», – рассказал сотрудник фермы. «Забавно, что маленькие поросёнок и корова решили создать пару», – добавил он.

Поросёнок и корова стали достопримечательностью фермы Пеннивелл, которая открыта для туристов. Смотрите видео.