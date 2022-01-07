Воды по горло: ливни затопили северо-восток Бразилии

Бразильянка Илзете и её дочь не думали, что всё так обернётся. [Илзете Перейра, местная жительница

[Илзете Перейра, местная жительница]:

«Видишь это место сухим, а потом видишь вот так, и не верится, что вода сюда дошла».

Бразильянка Илзете и её дочь не думали, что всё так обернётся.

Они живут в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, в городе Императрис.

Всё началось с сильнейшего ливня.

[Илзете Перейра, местная жительница]:

«У нас нет возможности уехать отсюда».

Женщины разместили матрасы почти под крышей, одежду сушат на верёвках.

В таком же положении оказались ещё около тысячи человек. 200 семей были вынуждены эвакуироваться. Но не все спешат уезжать. Многие пытаются спасать имущество.

[местный житель]:«Вода поднялась в понедельник. Мы подняли товар повыше и продолжали за него бороться. Вода всё поднималась. Я разместил оставшееся вон там».

Напомним, на прошлой неделе от наводнения пострадал бразильский штат Баия. Там 20 человек погибло, ещё 19 тысяч были вынуждены эвакуироваться.

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