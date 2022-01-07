Воды по горло: ливни затопили северо-восток Бразилии

Бразильянка Илзете и её дочь не думали, что всё так обернётся. [Илзете Перейра, местная жительница
Дата загрузки: 2022-01-07
[Илзете Перейра, местная жительница]:
«Видишь это место сухим, а потом видишь вот так, и не верится, что вода сюда дошла».
Они живут в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, в городе Императрис.
Всё началось с сильнейшего ливня.
[Илзете Перейра, местная жительница]:
«У нас нет возможности уехать отсюда».
Женщины разместили матрасы почти под крышей, одежду сушат на верёвках.
В таком же положении оказались ещё около тысячи человек. 200 семей были вынуждены эвакуироваться. Но не все спешат уезжать. Многие пытаются спасать имущество.[местный житель]:
«Вода поднялась в понедельник. Мы подняли товар повыше и продолжали за него бороться. Вода всё поднималась. Я разместил оставшееся вон там».
Напомним, на прошлой неделе от наводнения пострадал бразильский штат Баия. Там 20 человек погибло, ещё 19 тысяч были вынуждены эвакуироваться.
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