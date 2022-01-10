Следы насилия: в Алматы разбирают завалы после протестов

Сгоревшие автомобили и разбитые витрины и банкоматы. Следы самых масштабных протестов за 30 лет независимости Казахстана..
Дата загрузки: 2022-01-10
Власти объявили, что ситуация стабилизировалась. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сказал армии стрелять в людей на поражение и назвал протестующих бандитами и террористами.
Магазины Алматы постепенно открываются, но многи были разграблены мародёрами.
[Еркин Жумабеков, менеджер торгового центра]:
«Воровали всё то, что под руку попадается: обувь, одежду, косметику. Разгромили банкоматы, вытащили деньги, технику… Всё то, что не могли унести, просто сломали».
[Дмитрий Шишкин, сотрудник местной сети магазинов]:
«Всего в Алматы у нас 68 магазинов. 15 были полностью разграблены, 11 ещё частично пострадали. То есть примерно треть всех магазинов».
Как сообщили российские СМИ, в ходе стычек было убито не менее 164 человек. Однако казахские власти эту цифру не подтвердили. Получить точные цифры пока сложно, поскольку интернет и телефонная связь в стране работают с перебоями.
При этом полиция Казахстана сообщила, что арестовано более шести тысяч человек.
Протесты начались после резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем требования протестующих стали политическими: они призвали власти уйти в отставку.
Казахстан богат нефтью и полезными ископаемыми. Годами он привлекал международных инвесторов стабильной социальной и политической обстановкой.
Главное недовольство людей вызывает то, что, несмотря на все природные богатства, большая часть населения страны живёт в бедности. Также многие жаловались, что даже после ухода бессменного Нурсултана Назарбаева с поста президента, он и его окружение продолжали контролировать казахскую политику.
Сами власти Казахстана называют протестующих террористами, которые проходили подготовку за рубежом.
Чтобы стабилизировать ситуацию, в страну были направлены международные войска – из России и Беларуси. Это сделали в рамках Договора о коллективной безопасности.
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