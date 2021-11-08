В Греции ужесточили коронавирусные ограничения

[жительница Афин]:

«Мне не нравятся новые меры. Мы не в тюрьме, мы цивилизованные люди, и мне вообще всё это не нравится».

Большие очереди выстроились в Афинах у входов в магазины. С выходных в Греции действуют новые антиковидные меры. Магазины, банки, госучреждения, а также кафе, включая открытые террасы, теперь можно посещать только вакцинированным или тем, у кого есть свежий отрицательный тест на коронавирус. Документы проверяют на входе.

[Анастасия Спилеополоу, владелица магазина тканей]:

«Это очень тяжело. Нельзя от нас ждать, что мы будем, как полицейские, просить паспорта и сертификаты вакцинации у всех входящих. Семь месяцев мы были закрыты, было очень сложно, а теперь ещё эти новые меры – к чему это всё приведёт?» [жительница Афин]:

«Экономика пострадает в любом случае, и эти меры были необходимы, как и другие, поэтому я согласна с ними».

В ноябре число новых заражённых коронавирусом в Греции чуть ли не ежедневно бьёт анирекорды и почти достигло 7000 человек. Поэтому и ввели новые ограничения.

Они действуют и на рабочих местах. Невакцинированных обязали тестироваться на COVID дважды в неделю. До этого большинство непривитых работников были обязаны делать тесты раз в неделю.

[житель Афин]:

«Если не вакцинируется достаточно людей, не думаю, что мы будем в безопасности с этими мерами». [житель Афин]:

«Меры будут эффективными, если они соблюдаются всеми. И, по-моему, их ввели поздно. Надо было сделать это намного раньше».

В Греции живёт 11 миллионов человек. Полностью вакцинировалось около 60 процентов населения.

За всё время пандемии в стране выявили почти 790 тысяч заражённых. Около 16 тысяч пациентов скончались.

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