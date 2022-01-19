Новым председателем Европарламента выбрали политика с Мальты

Новым председателем Европейского парламента стала мальтийский политик Роберта Метсола. Голосование прошло во французском Страсбурге. Метсола победила..
Дата загрузки: 2022-01-19
Новым председателем Европейского парламента стала мальтийский политик Роберта Метсола. Голосование прошло во французском Страсбурге. Метсола победила двух других кандидатов-женщин, набрав 458 из 616 голосов. Второй тур не потребовался.
Новый спикер состоит в Националистической партии Мальты, которая входит в правоцентристскую Европейскую народную партию.
43-летняя Метсола стала самым молодым председателем Европарламента и первой женщиной-спикером за последние 20 лет. Она сменила на этом посту социалиста Давида Сассоли. Он скончался на прошлой неделе из-за осложнений, вызванных нарушением работы имунной системы. Ему было 65 лет.
С 11 января Метсола исполняла обязанности председателя, а теперь останется на этой должности на два с половиной года.
[Роберта Метсола, председатель Европарламента]:
«Благодарю вас, дорогие члены Европарламента. Для меня честь, что вы возлагаете на меня такую ответственность. Я обещаю трудиться и делать всё возможное, чтобы работать для этого парламента и на благо всех граждан ЕС».
Европейский парламент представляет 450 миллионов граждан ЕС и называет себя «сердцем европейской демократии». Этот законодательный и представительный орган напрямую избирают граждане Евросоюза.
Европарламент делит законодательные функции с Советом ЕС, а также совместно с ним определяет бюджетную политику Евросоюза. Кроме того, он контролирует деятельность Европейской комиссии.
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