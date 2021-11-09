Стейси Труман работает в школьной столовой. Она наблюдала за учениками начальных классов и решила сделать для них что-то вдохновляющее, как для собственных детей.
Женщина рассказала, что придумала ободряющие пожелания для школьников, а потом написала их маркером на кожуре банана.
Когда ученики выстроились за обедом, то каждый получил ещё и банан с посланием на кожуре: «Будь хорошим другом!», «Следуй за своей мечтой!» и «Твоё будущее светлое и прекрасное!» и пр. Детям такие бананы понравились. Они назвали их «говорящими».
Директор школы говорит, что Стейси Труман воодушевила не только детей, но и сотрудников школы. Таких позитивных моментов очень не хватает в жизни.
«Говорящие» бананы радовали школу в течение недели. Психологи говорят, что у таких ежедневных позитивных посланий есть глубокий долгосрочный эффект. Слова поддержки помогают детям стать более уверенными в своих силах, быть добрее.
Хотя бананы съедены, но слова, написанные на кожуре, останутся с детьми до тех пор, пока они будут их помнить.
Как вдохновляют «говорящие» бананы
Стейси Труман работает в школьной столовой. Она наблюдала за учениками начальных классов и решила сделать для них что-то вдохновляющее, как для собственных детей.