Лучшего теннисиста мира Новака Джоковича повторно лишили визы в Австралию

Второй раз лишили австралийской визы теннисиста Новака Джоковича. Её аннулировал министр по делам иммиграции Австралии Алекс..

Второй раз лишили австралийской визы теннисиста Новака Джоковича. Её аннулировал министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук. Решение обосновал тем, что не вакцинированный от коронавируса теннисист представляет угрозу для здоровья людей. Также это, по его словам, было в интересах общества.

В правительстве Австралии говорят, что правила въезда в страну нарушать нельзя.

[Саймон Бирмингем, министр финансов Австралии]:

«Если вы не гражданин Австралии, то для въезда в страну должны быть привиты двумя дозами вакцины, или же иметь обоснованный медотвод. Это правило не изменилось, и мы будем строго ему следовать».

Сербский спортсмен считается первой ракеткой мира. Он прилетел в Мельбурн 5 января на турнир Australian Open. Прививки не было. Только справка об освобождении от вакцинации. Таможня посчитала, что её выдали безосновательно. Джоковича задержали и отправили в карантинный отель для мигрантов.

Позже суд распорядился отпустить серба и вернуть ему все документы. Но министр по делам иммиграции использовал своё право аннулировать визу. Если решение останется в силе, Джоковичу запретят въезд в Австралию на три года.

[житель Мельбурна]:

«Всё это немного странно. Федеральное правительство и власти штата могли бы координироваться немного лучше. Это уже просто затянулось, и многие люди начинают уставать от этой истории». [житель Мельбурна]:

«Это нас просто снова отвлекают от ситуации в стране. У нас нет доступа к экспресс-тестам, коронавирус распространяется по всей Австралии, а правительство размышляет, впускать ли этого теннисиста в страну. Это пустая трата времени».

Юристы Джоковича теперь хотят добиться того, чтобы на время разбирательства спортсмена оставили в стране, и он смог участвовать в турнире.

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