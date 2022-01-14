Лучшего теннисиста мира Новака Джоковича повторно лишили визы в Австралию

Второй раз лишили австралийской визы теннисиста Новака Джоковича. Её аннулировал министр по делам иммиграции Австралии Алекс..
Дата загрузки: 2022-01-14
В правительстве Австралии говорят, что правила въезда в страну нарушать нельзя.
[Саймон Бирмингем, министр финансов Австралии]:
«Если вы не гражданин Австралии, то для въезда в страну должны быть привиты двумя дозами вакцины, или же иметь обоснованный медотвод. Это правило не изменилось, и мы будем строго ему следовать».
Сербский спортсмен считается первой ракеткой мира. Он прилетел в Мельбурн 5 января на турнир Australian Open. Прививки не было. Только справка об освобождении от вакцинации. Таможня посчитала, что её выдали безосновательно. Джоковича задержали и отправили в карантинный отель для мигрантов.
Позже суд распорядился отпустить серба и вернуть ему все документы. Но министр по делам иммиграции использовал своё право аннулировать визу. Если решение останется в силе, Джоковичу запретят въезд в Австралию на три года.
[житель Мельбурна]:
«Всё это немного странно. Федеральное правительство и власти штата могли бы координироваться немного лучше. Это уже просто затянулось, и многие люди начинают уставать от этой истории».
[житель Мельбурна]:
«Это нас просто снова отвлекают от ситуации в стране. У нас нет доступа к экспресс-тестам, коронавирус распространяется по всей Австралии, а правительство размышляет, впускать ли этого теннисиста в страну. Это пустая трата времени».
Юристы Джоковича теперь хотят добиться того, чтобы на время разбирательства спортсмена оставили в стране, и он смог участвовать в турнире.
Короткая ссылка на эту страницу: