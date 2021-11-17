Спасти Александрию: египетский город уходит под воду

Ахмед возит туристов по неспокойным водам Средиземного моря. Говорит, зима стала приходить позже, но теперь она..

Ахмед возит туристов по неспокойным водам Средиземного моря. Говорит, зима стала приходить позже, но теперь она более суровая.

[Ахмед Ибрагим, водитель катера]:

«Курорт всё ещё открыт, лето длиннее на месяц. Раньше считалось, что в октябре уже зима. Теперь нет. Люди всё ещё плавают в море».

Это Александрия – второй по величине город Египта и один из самых древних портов мира. Основанный Александром Македонским более 2000 лет назад, он пережил вторжения, пожары и землетрясения. Но, нынешнее бедствие, похоже, не оставляет ему шансов. Он медленно уходит под воду.

Александрия находится на берегу Средиземного моря и очень зависит от уровня воды и приливов. Каждый год уровень воды здесь повышается на три миллиметра. Учёные прогнозируют, что такими темпами к 2100 году море поднимется на метр.

Теперь город защищают. 60-километровую набережную укрепляют бетонными конструкциями. Кое-где уже видны последствия эрозии.

[Гамаль Рашад, глава Центрального управления туризма и курортов]:

«Построено более 12 километров заграждений. Скоро они появятся в районе (старого города) Бахари. Так мы защитим не только берег, но и памятники Александрии».

Шторм 2015 года затопил большую часть города. Тогда погибло шесть человек, около 20 зданий обрушились. После этого наводнения были, но не такие сильные. То есть понять, насколько эффективными будут новые заграждения, пока нельзя.

В Александрии проживает более пяти миллионов человек и сосредоточено около 40% промышленных мощностей Египта.

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