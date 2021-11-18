В польском приграничном городе по-разному относятся к миграционному кризису

Польский город Хайнувка находится на границе с Беларусью. Местные жители по-разному описывают миграционный кризис недалеко от..

[Патрик Хитрук, житель Хайнувки]:

«Это не иммигранты, это бандиты, которые во имя Аллаха хотят разрушить европейскую культуру. А польские власти всё это разрешают». [Альфреда Ковальска, жительница Хайнувки]:

«Пока чувствую безопасность. Но мы не знаем, что будет дальше».

Польский город Хайнувка находится на границе с Беларусью. Местные жители по-разному описывают миграционный кризис недалеко от их дома.

Около 4000 мигрантов, в основном из Ирака и Афганистана, мёрзнут в лесах на белорусской стороне в надежде попасть в ЕС.

Евросоюз обвиняет во всём Александра Лукашенко. По мнению Брюсселя, президент Беларуси создал искусственный кризис в ответ на европейские санкции. Минск утверждает, что к этому не имеет никакого отношения.

Теперь через улицы Хайнувки часто проносятся полицейские и армейские автомобили. Они следуют в зону чрезвычайного положения шириной около трёх километров.

[Галина Герасимюк, жительница Хайнувки]:

«Я начинаю беспокоиться. Раньше патрулировала только полиция, но теперь я вижу полицию и военных в форме, в масках и с оружием».

Тем временем, положение людей на границе ухудшается. Погода всё холоднее. Большинство остаются в палатках без доступа к чистой воде и продуктам питания.

Недавно часть беженцев переместили в крытый ангар. Ещё около двух тысяч остались у границы. Сообщается о смерти, по меньшей мере, восьми мигрантов.

В польской пограничной службе говорят, что попытки силой прорваться череза границу становятся всё более ожесточёнными.

Появился лагерь и на границе Беларуси и Литвой. Его разбили около десятка мужчин-мигрантов, предположительно из Ирака.

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