В польском приграничном городе по-разному относятся к миграционному кризису
Польский город Хайнувка находится на границе с Беларусью. Местные жители по-разному описывают миграционный кризис недалеко от..
Дата загрузки: 2021-11-18
[Патрик Хитрук, житель Хайнувки]:
«Это не иммигранты, это бандиты, которые во имя Аллаха хотят разрушить европейскую культуру. А польские власти всё это разрешают».
[Альфреда Ковальска, жительница Хайнувки]:
«Пока чувствую безопасность. Но мы не знаем, что будет дальше».
Около 4000 мигрантов, в основном из Ирака и Афганистана, мёрзнут в лесах на белорусской стороне в надежде попасть в ЕС.
Евросоюз обвиняет во всём Александра Лукашенко. По мнению Брюсселя, президент Беларуси создал искусственный кризис в ответ на европейские санкции. Минск утверждает, что к этому не имеет никакого отношения.
Теперь через улицы Хайнувки часто проносятся полицейские и армейские автомобили. Они следуют в зону чрезвычайного положения шириной около трёх километров.
[Галина Герасимюк, жительница Хайнувки]:
«Я начинаю беспокоиться. Раньше патрулировала только полиция, но теперь я вижу полицию и военных в форме, в масках и с оружием».
Тем временем, положение людей на границе ухудшается. Погода всё холоднее. Большинство остаются в палатках без доступа к чистой воде и продуктам питания.
Недавно часть беженцев переместили в крытый ангар. Ещё около двух тысяч остались у границы. Сообщается о смерти, по меньшей мере, восьми мигрантов.
В польской пограничной службе говорят, что попытки силой прорваться череза границу становятся всё более ожесточёнными.
Появился лагерь и на границе Беларуси и Литвой. Его разбили около десятка мужчин-мигрантов, предположительно из Ирака.
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