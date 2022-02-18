2300-летняя египетская мумия привлекает туристов в музей в Индии

Это Альберт-Холл – старейший государственный музей индийского штата Раджастхан. Он работает уже 135 лет. И все..

[гость музея]:

«Очень интересно посмотреть на эту (мумию). И мне приятно знать, что она стала частью нашей истории».

Это Альберт-Холл – старейший государственный музей индийского штата Раджастхан. Он работает уже 135 лет. И все эти годы сюда неизменно притягивает туристов древняя египетская мумия Туту.

Возраст мумии – 2300 лет. Поддерживать её в хорошем состоянии помогают египетские специалисты. Последний раз они здесь были в 2016-м. Тогда мумию исследовали с помощью рентгена.

[Ракеш Чхолак, сотрудник музея Альберт-Холл]:

«Рентгеновский снимок мумии также был сделан в музее в присутствии экспертов из Египта. Они сказали, что мумия в очень хорошем состоянии и скелет тоже в порядке».

Здание музея построили в честь принца Уэльского Эдварда VII. Оно находится в Джайпуре. А мумию Туту привезли сюда из Каира перед открытием.

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