Индиец построил для жены копию Тадж-Махала

Любовь так вдохновила индийского учителя из штата Мадхья-Прадеш, что он построил для жены копию знаменитого Тадж-Махала...

Любовь так вдохновила индийского учителя из штата Мадхья-Прадеш, что он построил для жены копию знаменитого Тадж-Махала. Конечно, это не мечеть, а просто жилой дом с роскошным убранством. Внутри – четыре спальни, библиотека и комната для медитации.

Владелец дома Ананд говорит, что жена с ним счастлива и всегда его поддерживает.

[Ананд Пракаш Чукси, владелец дома]:

«У неё была только одна просьба: она хотела, чтобы в доме была удобная комната для медитации».

Сначала семья побывала в Тадж-Махале в Агре. Потом началось строительство. Опирались на фотографии из Интернета. Ананд нанял скульпторов из Западной Бенгалии, а строители приехали из разных уголков Индии.

[Кабир Чукси, сын владельца дома]:

«Некоторые арки перестраивали три-четыре раза, доводя до совершенства. Иногда отличие было почти незаметным. Но мы подумали: если строим что-то хорошее, то не должны упускать никаких деталей, чтобы потом не жалеть».

Настоящий Тадж-Махал построил Шах Джахан – правитель империи Великих Моголов и потомок Тамерлана. Он возвёл мечеть-мавзолей в память об умершей жене. На строительство ушли огромные средства.

Ну а эта реплика обошлась индийскому учителю в 260 тысяч долларов. Кстати, в дом пускают посетителей, но в определённые часы.

Короткая ссылка на эту страницу: