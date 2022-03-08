5000 афганцев участвуют в соревнованиях по «козлодранию»

Топот лошадей, аплодисменты и восторженные крики зрителей. Для афганцев игра в бузкаши, или «козлодрание», – одно..

Топот лошадей, аплодисменты и восторженные крики зрителей. Для афганцев игра в бузкаши, или «козлодрание», – одно из самых популярных развлечений. В Кабуле сейчас соревнуются команды из разных провинций. Участвуют 5000 человек.

[зритель]:

«Нам нравится, и мы болеем за любую команду, которая хорошо выступает. Но, конечно, в первую очередь все болеют за домашнюю команду».

Игра бузкаши похожа на поло на лошадях. Только мяч здесь заменяет туша козла. Правда, в наши дни она ненастоящая. Муляж надо бросить в круг, начерченный на земле. Побеждает тот, у кого больше очков.

Сейчас в Афганистане игры в бузкаши переживают кризис. Содержать лошадей стало очень дорого, а у большинства всадников пропала возможность зарабатывать.

[зритель]:

«Хотя в нашей стране сейчас много бедных и безработных, но мы всё равно приехали из провинции Балх, чтобы посмотреть эту игру. Нам очень нравится этот вид спорта».

Считается, что игру в бузкаши придумали в древности монголы. У кыргызов и алтайцев она называется кок-бору, у казахов – кокпар.

В Афганистане играют в бузкаши весной и осенью.

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