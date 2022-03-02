102-летний тайский спортсмен завоёвывает золотые медали

102-летний тайский спортсмен Саванг Джанпрам надевает беговые кроссовки. Этой минуты ждал целую неделю. В Таиланде проходит чемпионат среди пожилых атлетов. Они будут соревноваться в беге на 100 метров, прыжках в длину, а также – метании диска и копья.

Саванг – самый пожилой спринтер страны. Стометровку пробегает за 28 секунд. Это его личный рекорд. Мужчина серьёзно занимается спортом уже четыре года. Каждый год участвует в чемпионате Таиланда и берёт золото.

[Саванг Джанпрам, спортсмен]:

«Спорт сделал меня сильным и здоровым. К тому же физические упражнения улучшают аппетит, поэтому я хорошо ем».

Тренирует пожилого атлета его 70-летняя дочь.

[Сирипан Джанпрам, дочь пожилого спортсмена]:

«Мой папа всегда позитивно мыслит, никогда не думает о плохом. У него всегда хорошие мысли и отличное настроение, поэтому и психическое здоровье крепкое. К тому же он стал намного сильнее. До занятий спортом у него дрожали руки, но теперь такого нет».

Население Таиланда стареет. Одновременно становится больше пожилых спортсменов. Если 26 лет назад в чемпионате участвовали 300 атлетов, то теперь их больше 2000.

[Виват Вигрантанорос, президент организации Asia Masters Athletics]:

«Спорт – один из способов укрепить здоровье и создать хорошую социальную среду. Все, кто приходит соревноваться, забывают о своём возрасте. И те, кто о нём не помнит, становятся счастливее».

Перед соревнованиями Саванг тренируется дважды в день. В более свободные дни он наслаждается утренними прогулками в компании дочери. А днём они вместе занимаются обычными домашними делами.

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