Разрисовать «Тайную вечерю» предлагают на выставке в Берлине

Рассмотреть каждую деталь знаменитой «Тайной вечери» и добавить собственных красок в картину. Такую возможность дают на интерактивном шоу в Берлине. Здесь также можно полюбоваться гигантской копией «Моны Лизы», а затем прогуляться в окружении облаков.

Эта высокотехнологичная выставка увлекает в мир работ Леонардо да Винчи и предлагает представить, о чём думал бы сейчас великий мастер эпохи Возрождения.

[Ли Саквиц, куратор выставки]:

«Допустим, да Винчи проснулся сегодня, через 500 с лишним лет. Что бы он подумал о технической революции? Как писал бы картины? Какую технологию использовал бы? Вы знаете, что в своё время он уже говорил о картах и спутниках».

Организаторы выставки надеются показать многогранность таланта да Винчи. Его считают «универсальным человеком». Он был не только художником, но также архитектором, учёным, изобретателем и музыкантом.

[Ли Саквиц, куратор выставки]:

«Выставка, посвящённая художнику, – эта идея не нова. Но наше шоу вдохновлено личностью да Винчи. С ним связано очень многое. Все слышали о «Моне Лизе» и «Тайной вечере», но не все знают, каким удивительным человеком он был».

Выставку готовили год. Над сложным проектом работали более 20 дизайнеров из семи технологических компаний и ещё 60 специалистов в разных областях.

Это интерактивное шоу. Оно длится час. Цель организаторов – вдохновить людей.

[Ли Саквиц, куратор выставки]:

«Вывод такой: каждый может быть творческой личностью. И даже если вы всего лишь пиксель, всё равно вносите свой вклад. Это шоу должно вселить в вас такое чувство, оно оптимистичное, и его надо перенести в повседневную жизнь».

После Берлина выставка отправится в турне по Европе и Америке.

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