Как питаться, чтобы улучшить зрение

Глаза часто переутомляются из-за длительного воздействия вредного излучения от электронных устройств или от избыточного солнечного света. Здоровое питание поможет сохранить хорошее зрение.

Продукты, содержащие такие питательные вещества, как жирные кислоты, каротиноиды и витамин Е, благотворно влияют на глаза.

При этом, согласно исследованиям, люди в среднем потребляют витамина Е на 30% меньше рекомендуемого объёма в сутки, орехов – на 70%, а овощей – на 40%.

К продуктам с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот относятся лосось, скумбрия, сардина, льняное семя, грецкие орехи, тыквенные семечки и оливковое масло.

Витамин Е – важный антиоксидант, поскольку он нейтрализует свободные радикалы, которые могут повредить клетки. Витамин Е также обладает противовоспалительными свойствами.

Чтобы снизить симптомы перенапряжения глаз и усталости, диетологи рекомендуют включать в рацион орехи и семена подсолнечника, богатые витамином Е. 20-граммовая пачка миндаля обеспечит 40% рекомендуемого количества витамина Е. К продуктам с высоким содержанием витамина Е относятся также яйца и авокадо.

Употребляйте ежедневно каротиноидные пигменты – лютеин и зеаксантин. Они содержатся в овощах, придавая им цвет. Если говорить о глазе человека, то лютеин и зеаксантин находятся в макуле. Это небольшая жёлтая область в центре сетчатки глаза. Отвечает за цветовое зрение и способность видеть мелкие детали. Лютеин и зеаксантин поглощают вредный ультрафиолетовый и синий свет, попадающий в глаза.

Зелёные листовые овощи и фрукты содержат большое количество лютеина и зеаксантина. Особенно зелень одуванчика. Она особенно богата каротиноидами и рекомендуется для поддержания здоровья глаз. Каротиноиды также в большом количестве содержатся в капусте, шпинате, брокколи, апельсинах и нектаринах. Лютеин и зеаксантин можно найти в яичном желтке, кукурузе и сушёных ягодах годжи.

Глаза – это незаменимый инструмент для нормальный жизни. Важно не забывать об их здоровье. Включение в рацион большего количества продуктов, содержащих каротиноиды и витамин Е, поможет глазам лучше работать и дольше служить.