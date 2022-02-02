Угроза взрыва: в США горит завод по производству удобрений

6500 человек покинули свои дома из-за пожара на заводе по производству удобрений на востоке США. Завод..

6500 человек покинули свои дома из-за пожара на заводе по производству удобрений на востоке США. Завод загорелся вечером в понедельник в городе Уинстон-Сейлем. Из-за угрозы взрыва нитрата аммония пожарные перестали тушить огонь.

Власти приказали эвакуироваться всем жителям в радиусе полутора километров от завода. Пока на двое суток.

[Мишель Шеперд, жительница Уинстон-Сейлема]:

«Мы услышали взрыв. Наш дом содрогнулся. Мы не поняли, что произошло. Я открыла входную дверь и увидела оранжевое небо. Пламя поднималось выше деревьев».

Очевидцы рассказывают, что слышали два взрыва с промежутком в час.

[Джазмин Вебстер, жительница Уинстон-Сейлема]:

«Впервые я так испугалась. У меня началась паника, поскольку я не понимала, что происходит. У нас нет машины, и я думала, как нам уехать отсюда».

По официальным данным, на заводе хранится 500 тонн нитрата аммония. Также там было 5000 тонн готовых удобрений. Ещё 100 тонн нитрата аммония находится в железнодорожном вагоне рядом с заводом. Огонь ещё не дошёл до склада, но вагон всё же загорелся. Пламя сбила беспилотная пожарная машина.

Сейчас перед спасателями стоит задача не допустить слишком большого повышения температуры в тех местах, где хранится нитрат аммония. Он взрывается при 210 градусах.

Причина пожара на заводе пока не известна. Получится ли избежать взрыва химических веществ, тоже непонятно.

Нитрат аммония или аммиачную селитру используют в составе других взрывчатых веществ и как азотное удобрение. В 2020 году в порту Бейрута взорвалось почти 3000 тонн селитры. Погибло более 200 человек, более 7000 пострадали.

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