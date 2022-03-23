Воздух в Нью-Дели снова назвали самым грязным на планете

В ушедшем году столица Индии снова была самым грязным городом в мире в плане качества воздуха...

В ушедшем году столица Индии снова была самым грязным городом в мире в плане качества воздуха. Таковы данные швейцарской организации IQAir. Нью-Дели возглавляет список уже четвёртый год подряд.

Состояние воздуха измеряли по содержанию частиц PM2,5. Они достаточно малы, чтобы проникать в лёгкие и кровоток и вызывать тяжёлые респираторные заболевания. В результате в Индии ежегодно гибнут миллионы людей. Так, в 2020 году в одном только Дели из-за грязного воздуха преждевременно скончалось около 54 тысяч человек. Это больше, чем в любом другом мегаполисе мира.

[житель Нью-Дели]:

«В этом городе в каждом доме есть двух или четырёхколёсный транспорт. Поэтому люди стараются не пользоваться общественным. Предпочитают свой. Он загрязняет газами, и в пробках ситуация ещё хуже».

Было время, когда по распоряжению властей автомобили с чётными и нечётными номерными знаками могли выезжать на дороги только в разные дни. Потом правило отменили.

[житель Нью-Дели]:

«Сначала меры властей были хорошими. Люди пользовались общественным транспортом. Теперь от политики чётных и нечётных номеров отказались, и люди каждый день ездят на своих машинах. Воздух стал грязнее».

По результатам исследования, шесть самых грязных городов мира находятся в Индии. И вообще в половине изученных городов страны содержание частиц PM2,5 превышает норму ВОЗ в 10 раз. А вот в Китае, наоборот, воздух стал не таким грязным, как был годом ранее.

В Дели каждую зиму из-за грязного воздуха закрывают школы. Всё больше детей попадают в больницы с проблемами дыхания.

Многие обвиняют власти в том, что те игнорируют серьёзность проблемы.

[Анджу Гоэл, сотрудница научно-исследовательского института]:

«Когда мы просим наших политиков, никто не проявляет инициативы. На следующей сессии это требование снова поступит от общественности, а не от них. И пока так продолжается, нас будут игнорировать».

Согласно одному из исследований за 2019 год, в Индии в результате загрязнения воздуха в общей сложности умер миллион 670 тысяч человек.

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