«Инстинкт самосохранения»: как беркутчи Казахстана противостоят глобализации

Это вам не хомячка держать! Охота с беркутом – задача непростая. Для Кайнара это уже вторая..

[Кайнар Жумагулов, охотник]:

«С этим беркутом в прошлом году восемь лисиц поймали».

Это вам не хомячка держать! Охота с беркутом – задача непростая. Для Кайнара это уже вторая птица.

Здесь, в Казахстане, охотников с птицей – всё меньше, но пока традиция живёт. Более 80 беркутчи собрались посоревноваться в 300 километрах от Алматы.

[Руслан Абыл, охотник]:

«Это больше вид искусства, чем охота. С ружьём можно добыть намного больше дичи, а тут беркута надо тренировать, ухаживать, выбирать удобные позиции для охоты». [Кайнар Жумагулов, охотник]:

«Просто мне нравится этим заниматься, с беркутом на охоту выйти. Азарт просто такой».

Беркутов обычно забирают из гнёзд ещё птенцами. Можно приучить к руке и взрослую птицу. В обоих случаях нужно немало терпения. Надолго в этом деле остаются не все.

[Багдат Муктепкекызы, директор фонда «Киран»]:

«Развлекается иногда молодёжь, потом бросает быстро. А те, кто более 10-20 лет занимаются – у них предки занимались этим искусством, и сейчас внуки, правнуки продолжают».

Птиц пускают на зайца или лису. Ещё одна дисциплина – вернуть беркута на руку. Демонстрация птичьей преданности.

Охотники намерены передать традицию предков и своим детям.

[Руслан Абыл, охотник]:

«Это инстинкт самосохранения как бы. То есть уже беспокоишься – надо сохранять традиции, самобытность на фоне глобализации. Очень страшное ощущение».

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