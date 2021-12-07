Схватка ягуара и собаки завершилась тем, что оба свалились в колодец. Но у этой истории хороший..

В Мексике пёс сцепился с ягуаром, и оба упали в колодец

Схватка ягуара и собаки завершилась тем, что оба свалились в колодец. Но у этой истории хороший конец. Обоих животных спасли. Произошло это в мексиканском штате Кинтана-Роо.

На помощь собаке бросились жители посёлка. Чёрного пса по кличке Негро вытащили, подцепив обрывок верёвки, привязанный к его шее.

Затем прибыли сотрудники Международного фонда защиты животных. Они попытались разведать обстановку в колодце с помощью видеокамеры. Ягуару это не понравилось, и камера улетела на дно. Позже хищная кошка выбралась наружу и ушла в лес.

[Эрика Флорес, ветеринар]:

«Такое теперь происходит постоянно, поскольку города и посёлки разрастаются и занимают места обитания ягуаров. В Мексике этот вид –под угрозой исчезновения. Очень важно найти баланс и освободить районы, где живут хищники».

Сотрудники зоозащитной организации попросили местных жителей держать своих питомцев под присмотром, чтобы те не сбегали в лес. Негро не первая собака, схватившаяся с ягуаром. Этому псу повезло – у него лишь несколько царапин.

Короткая ссылка на эту страницу: