В Марокко умер 5-летний мальчик, упавший в колодец

Спасатели не успели добраться до пятилетнего Райана, упавшего в колодец в Марокко. Ребёнок умер. Он провалился..

Спасатели не успели добраться до пятилетнего Райана, упавшего в колодец в Марокко. Ребёнок умер.

Он провалился в узкий колодец глубиной 32 метра на прошлой неделе во вторник. Это произошло недалеко от города Шефшауэн на северо-западе страны.

Власти организовали масштабную спасательную операцию. За ней наблюдали миллионы людей, включая короля Марокко. Из-за особенностей почвы пришлось прокладывать горизонтальный тоннель. На помощь пришли специалисты в области топографической инженерии.

Рядом дежурили медики, а также стоял вертолёт, чтобы быстро доставить Райна в больницу. Ребёнку спускали на верёвке еду и воду, а также опустили кислородную маску.

Известно, что при падении мальчик ударился головой. Спасатели достали его тело только поздно вечером в субботу. Король Мухаммед VI позвонил родителям и выразил соболезнования.

[Халид Орам, отец погибшего мальчика]:

«Я благодарю короля. Желаю ему долгих лет жизни. Спасибо всем, кто помогли нам: властям, королевской жандармерии и силам национальной безопасности. Я благодарю всех». [Мохаммед Харшиш, дядя погибшего мальчика]:

«Мы видим, что людям очень жаль, и нам всем тоже очень жаль. Но что поделать. Отец, мать, бабушки и дяди. Нас восемь дядей. Его дед – мой отец. Его мать, его тёти – все переживают горе».

Райан жил в деревне с населением в 500 человек. Здесь очень много глубоких колодцев. Воду из них используют для полива сельскохозяйственных культур. Большинство колодцев закрыты крышками. При каких обстоятельствах провалился ребёнок, пока неизвестно.

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