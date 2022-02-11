Выброшенные бутылки обретают вторую жизнь в Мексике

Что для одного мусор – для другого сокровище. Этот магазин в Мехико даёт новую жизнь выброшенным..

Что для одного мусор – для другого сокровище. Этот магазин в Мехико даёт новую жизнь выброшенным бутылкам. Из них делают предметы интерьера и стаканы причудливой формы.

А создаёт их местная компания по переработке стекла. Её название переводится как «Замыкание цикла».

При этом проект не только помогает очистить окружающую среду, но и предоставляет работу тем, кто в ней нуждается.

[Хосе Луис Перес, директор компании по переработке стекла]:

«У нас есть фонд, который занимается обучением женщин. Мы даём им возможность выбирать: они могут открыть свой бизнес либо работать в компаниях по переработке отходов».

Работницы этой фабрики объясняют, как важно утилизировать мусор.

[Хосефина Гонсалес, работница фабрики]:

«Оценить объёмы отходов можно, только зайдя на фабрику. И здесь понимаешь, что многое поддаётся переработке, и что этим можно очень помочь нашей планете».

Компания призывает местных жителей не выбрасывать использованные бутылки, а приносить сюда. И многие уже откликнулись.

[Арсенио Родригес, житель Мехико]:

«Важно помнить о переработке во всех отношениях. Здорово, что кто-то нашёл применение тому, что мы постоянно выбрасываем».

В Мексике производят более трёх миллионов тонн стекла в год. И только 12% его объёма перерабатывается. Стеклянные отходы по сравнению с другими, например, из алюминия, не так ценятся на рынке. В итоге стекло чаще попадает на мусорные полигоны.

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