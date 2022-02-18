В Южной Корее – антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Впервые за сутки их больше 100 тысяч...

В Южной Корее – рекорд по заболевшим, но карантин ослабляют

[Ли Ки Иль, представитель Министерства здравоохранения]:

«Новые случаи удваиваются каждую неделю, и пока неясно, когда будет пик».

В Южной Корее – антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Впервые за сутки их больше 100 тысяч. Всему виной более заразный штамм омикрон.

Впрочем, карантинные меры, наоборот ослабляют. Омикрон, хоть и чрезвычайно заразный, но поражает в основном бронхи и намного реже приводит к тяжёлым формам заболевания или смертям.

Так, власти Южной Кореи решили немного ослабить комендантский час для компаний и заведений. Время закрытия сдвинули с 9 до 10 часов вечера.

[Ли Ки Иль, представитель Министерства здравоохранения]:

«Они теперь должны закрываться не позже 22:00. Другие меры, включая лимит на частные собрания, сохраняются».

Сегодня в Южной Корее можно собираться группами не больше шести человек. Все прибывающие из-за границы должны неделю провести на карантине. В общественных местах нужно быть в масках, а в некоторые заведения вход только по сертификатам.

Меры будут действовать, как минимум, до 13 марта. При этом на 9 марта здесь намечены президентские выборы.

Уровень вакцинации в стране остаётся довольно низким – чуть более 86%.

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