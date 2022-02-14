Непризнанный Сомалиленд подружился с Тайванем в обход Китая

Китай не может диктовать, с кем Сомалиленду устанавливать отношения. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанного..

[Эсса Кайд, министр иностранных дел Сомалиленда]:

«Мы родились свободными и останемся свободными».

Китай не может диктовать, с кем Сомалиленду устанавливать отношения. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанного африканского государства во время визита на Тайвань.

Его приезд разозлил компартию Китая, поскольку она не признаёт независимость Тайваня и считает его мятежной провинцией КНР.

Пекин требует от стран придерживаться его политики «единого Китая». На любые визиты в частично признанный демократический Тайвань он реагирует агрессивно.

Впрочем, власти Сомалиленда это, похоже, не особо беспокоит. В 2020 году Сомалиленд и Тайвань открыли представительства друг друга в своих столицах.

[Эсса Кайд, министр иностранных дел Сомалиленда]:

«Мы будем вести бизнес так, как считаем нужным. Китай не может нам ничего диктовать, ни одна страна не может диктовать, что нам делать».

Сомалиленд объявил о независимости от Сомали в 1991 году. Однако пока ни одно государство его не признало.

А Китайская Республика основала столицу на острове Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами в 1950-м. Потом некоторое время представляла Китай в ООН. Однако в 1971 году кресло передали Пекину.

В дипломатическом плане остров остаётся довольно изолированным. Однако в последнее время налаживает новые связи и принимает всё больше иностранных делегаций.

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