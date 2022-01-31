Австралия вложит ещё $35 млн в защиту коал

Дополнительные 35 миллионов долларов США потратят в Австралии на защиту коал. В последние годы этим сумчатым..

Дополнительные 35 миллионов долларов США потратят в Австралии на защиту коал. В последние годы этим сумчатым угрожает исчезновение. Причина – в сокращении среды обитания, лесных пожарах и болезнях. Также коалы часто погибают под колёсами автомобилей.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Мы вкладываем деньги в ведущую мировую науку, которая заботиться о коалах. Мы также вкладываем значительные средства в образование, чтобы люди понимали, как помогать коалам, и чтобы наши ветеринары тоже знали, как их лечить».

Во время пожаров в 2019-м – 2020-м годах погибло более 60 тысяч коал. Экологи считают, что теперь их осталось не более 100 тысяч.

[Роберт Ирвин, эколог]:

«Наша миссия – встать и сказать за тех, у кого нет голоса. Коалы – это символ Австралии. В нашей ветеринарной клинике для диких животных мы вылечили более 110 тысяч пациентов, и более 10 тысяч из них – коалы. Это очень особенные животные, и они находятся под беспрецедентной угрозой».

Деньги потратят на восстановление среды обитания коал, изучение этих животных и медицинские исследования, которые помогут защитить здоровье сумчатых. В сохранение популяции коал правительство Австралии вложило уже десятки миллионов долларов.

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