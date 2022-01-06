В Ираке спасли редкого леопарда, попавшего в капкан

[Баланд Брифкани, житель Дахука]:

«Это было опасно и для людей, и для здоровья леопарда. С капканом на лапе он умер бы».

Редкого персидского леопарда спасли в иракской провинции Дахук. Хищник попал в капкан. Жуткое устройство осталось на задней лапе. С ним зверь ходил три дня. По рассказам местных жителей, кто-то пытался его поймать. В итоге два человека пострадали.

На помощь животному пришли курдские военные и ветеринар. Выследили леопарда собаки. Зверя усыпили и отвезли в зоопарк. Лапу пришлось ампутировать.

[Рамадан Хассан, директор зоопарка]:

«Животное сейчас болеет. За ним нужно наблюдать до полного выздоровления. Если леопард останется здесь, то нам придётся найти самку того же вида, чтобы он не был одинок, и чтобы у них было потомство».

Персидский или иранский леопард – один их крупнейших подвидов леопарда в Западной Азии. Этим животным угрожает вымирание. В дикой природе их осталось менее полутора тысяч.

[Слейман Тамр, ветеринар]:

«Персидский леопард встречается на Ближнем Востоке, в горах Афганистана, Пакистана, Ирака, Ирана, Турции, Сирии и даже Палестины и Египта. Но из-за военных конфликтов, которые длятся с 60-х годов до сегодняшнего дня, леопардов стало меньше. Теперь они встречаются очень редко».

Леопард с ампутированной лапой не сможет выжить в дикой природе. Поэтому его, вероятно, оставят в зоопарке. Сейчас состояние здоровья животного стабилизировалось.

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