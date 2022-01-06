В Ираке спасли редкого леопарда, попавшего в капкан

Редкого персидского леопарда спасли в иракской провинции Дахук. Хищник попал в капкан. Жуткое устройство осталось на..
Дата загрузки: 2022-01-06
[Баланд Брифкани, житель Дахука]:
«Это было опасно и для людей, и для здоровья леопарда. С капканом на лапе он умер бы».
На помощь животному пришли курдские военные и ветеринар. Выследили леопарда собаки. Зверя усыпили и отвезли в зоопарк. Лапу пришлось ампутировать.
[Рамадан Хассан, директор зоопарка]:
«Животное сейчас болеет. За ним нужно наблюдать до полного выздоровления. Если леопард останется здесь, то нам придётся найти самку того же вида, чтобы он не был одинок, и чтобы у них было потомство».
Персидский или иранский леопард – один их крупнейших подвидов леопарда в Западной Азии. Этим животным угрожает вымирание. В дикой природе их осталось менее полутора тысяч.
[Слейман Тамр, ветеринар]:
«Персидский леопард встречается на Ближнем Востоке, в горах Афганистана, Пакистана, Ирака, Ирана, Турции, Сирии и даже Палестины и Египта. Но из-за военных конфликтов, которые длятся с 60-х годов до сегодняшнего дня, леопардов стало меньше. Теперь они встречаются очень редко».
Леопард с ампутированной лапой не сможет выжить в дикой природе. Поэтому его, вероятно, оставят в зоопарке. Сейчас состояние здоровья животного стабилизировалось.
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