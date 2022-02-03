Пентагон направляет 3000 военных в Восточную Европу

Пентагон направит около 3000 американских военных в восточную Европу. Это произойдёт в ближайшие дни и станет..

[Джон Кирби, спикер Департамента обороны США]:

«Соединённые Штаты вскоре направят дополнительные силы в Польшу, Румынию и Германию».

Пентагон направит около 3000 американских военных в восточную Европу. Это произойдёт в ближайшие дни и станет ответом на обострение российско-украинской проблемы.

Спикер Департамента обороны США Джон Кирби сказал, что эти военные не будут принимать участия ни в каких операциях на территории Украины.

[Джон Кирби, спикер Департамента обороны США]:

«Они должны будут обеспечить достойную защиту союзников НАТО».

В прошлом месяце Пентагон привёл в боевую готовность более 8500 военных, которые в любой момент могут перебросить в Европу. Однако пока он не делал никаких заявлений о том, чтобы послать солдат на украинскую территорию.

Тем временем, Владимир Путин впервые публично прокомментировал обстановку. По его словам, Россия является не агрессором, а жертвой, и Вашингтон пытается втянуть Москву в войну.

[Владимир Путин, президент России]:

«Но мне представляется, что те же Соединённые Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя может и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача – сдерживание развития России. Вот в чём дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент для достижения этой цели».

Тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшее время в телефонном режиме обсудит украинский кризис с президентом США Джо Байденом. Он также не исключил поездки в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

По данным разведок западных стран, Россия направила к границе с Украиной десятки тысяч военных. Москва обвинения по поводу какого-либо вторжения полностью отрицает.

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