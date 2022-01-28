Евросоюз пожаловался в ВТО на Китай

Евросоюз подал жалобу во Всемирную торговую организацию на Китай. По его мнению, Пекин занимается торговой дискриминацией..
Дата загрузки: 2022-01-28
Китайские власти заблокировали большую часть торговли с Литвой после того, как Вильнюс укрепил связи с Тайванем. Конкретнее, он открыл представительство частично признанной республики, которую компартия Китая считает мятежной провинцией КНР.
[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«С 1 декабря китайская таможня не даёт товарам из Литвы зайти на китайский рынок. Больше всего пострадали сферы фармацевтики, а также производства лазерного оборудования, электроники и продуктов питания. Также китайские компании отменяют заказы из Литвы».
По словам вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Китай также оказывает давление на международные компании. Он вынуждает их отказаться от литовских компонентов. В противном случае их также грозят лишить доступа на китайский рынок.
Китай утверждает, что это больше политический вопрос, чем экономический, и что его не стоит выносить на суд ВТО, поскольку он не нарушал правил торговой организации.
Так ли это, теперь предстоит выяснить. После подачи жалобы в ВТО начнутся 60-дневные консультации между сторонами. Если за это время конфликт разрешить не удастся, ЕС может потребовать от организации вынести своё заключение по делу.
На решение споров в ВТО могут уйти годы.
Тем временем, Литва отстаивает своё право укреплять отношения с Тайванем.
[Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы]:
«Литва хочет установить более тесные экономические, культурные и научные отношения с Тайванем. Это входит в правительственную программу и не для кого не должно было быть сюрпризом».
До 1971 года именно Тайвань, или Китайская Республика, был представителем Китая в ООН. Однако потом его место передали КНР. Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14-ю странами-членами ООН. С другими государствами он устанавливает связи через свои представительства.
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