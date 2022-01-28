Евросоюз пожаловался в ВТО на Китай

Евросоюз подал жалобу во Всемирную торговую организацию на Китай. По его мнению, Пекин занимается торговой дискриминацией..

Евросоюз подал жалобу во Всемирную торговую организацию на Китай. По его мнению, Пекин занимается торговой дискриминацией в отношении Литвы. И это ставит под угрозу единый рынок блока.

Китайские власти заблокировали большую часть торговли с Литвой после того, как Вильнюс укрепил связи с Тайванем. Конкретнее, он открыл представительство частично признанной республики, которую компартия Китая считает мятежной провинцией КНР.

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:

«С 1 декабря китайская таможня не даёт товарам из Литвы зайти на китайский рынок. Больше всего пострадали сферы фармацевтики, а также производства лазерного оборудования, электроники и продуктов питания. Также китайские компании отменяют заказы из Литвы».

По словам вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Китай также оказывает давление на международные компании. Он вынуждает их отказаться от литовских компонентов. В противном случае их также грозят лишить доступа на китайский рынок.

Китай утверждает, что это больше политический вопрос, чем экономический, и что его не стоит выносить на суд ВТО, поскольку он не нарушал правил торговой организации.

Так ли это, теперь предстоит выяснить. После подачи жалобы в ВТО начнутся 60-дневные консультации между сторонами. Если за это время конфликт разрешить не удастся, ЕС может потребовать от организации вынести своё заключение по делу.

На решение споров в ВТО могут уйти годы.

Тем временем, Литва отстаивает своё право укреплять отношения с Тайванем.

[Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы]:

«Литва хочет установить более тесные экономические, культурные и научные отношения с Тайванем. Это входит в правительственную программу и не для кого не должно было быть сюрпризом».

До 1971 года именно Тайвань, или Китайская Республика, был представителем Китая в ООН. Однако потом его место передали КНР. Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 14-ю странами-членами ООН. С другими государствами он устанавливает связи через свои представительства.

Короткая ссылка на эту страницу: