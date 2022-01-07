В Голливуде отменяют церемонии награждения из-за штамма омикрон

Традиционный сезон награждений в Голливуде уже второй год подряд перевёрнут с ног на голову. В этот..

Традиционный сезон награждений в Голливуде уже второй год подряд перевёрнут с ног на голову. В этот раз всему виной стал штамм коронавируса омикрон, который принёс сотни тысяч новых случаев и оказал давление на больницы страны.

Уже отменили церемонию награждения музыкальной премией «Грэмми», а также фестиваль независимого кино «Сандэнс».

Ранее отменили Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс и отложили церемонию награждения кинопремией «Выбор критиков».

[Марк Малкин, главный редактор Variety]:

«Голливуд такого не ожидал. Это был сюрприз. Все ждали насыщенного сезона награждений, думали пройти по красной дорожке, увидеть полные залы. Голливуд, как и все остальные, в полном шоке, потому что всё опять отменили».

Впрочем, даже без омикрона этот сезон наград уже был бы не таким, как раньше. Всё из-за бойкота «Золотого глобуса» – первого крупного шоу сезона награждений. В нём отказались участвовать многие звёзды, публицисты и киностудии. Они обвинили Голливудскую ассоциацию иностранной прессы в недостатке разнообразия.

[Марк Малкин, главный редактор Variety]:

«В воскресенье будет «Золотой глобус». Но он будет совсем не таким, как раньше. Звёзд не будет, красной дорожки тоже, не будет еды, напитков и самого шоу. Ассоциация иностранной прессы просто объявит победителей. В каком формате, пока неясно».

Кульминацией сезона должна стать церемония награждения премией «Оскар». Она намечена на 27 марта. Но как она в итоге пройдёт, пока неясно.

[Марк Малкин, главный редактор Variety]:

«Голливуду сейчас нужно проявлять осторожность. Если он собирается вернуть сезон награждений, то нельзя делать вид, что ему всё равно, что он не сочувствует всем страдающим. То есть если отменят ряд мероприятий, а потом проведут «Оскар», то, думаю, Голливуд будет прощён».

При этом сезон наград – это не только возможность для звёзд засветиться на красных дорожках. Он также обеспечивает работой тысячи людей. Кроме того, это платформа для восходящих талантов.

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