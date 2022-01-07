Штамм омикрон быстро распространяется, но тяжёлых случаев мало

Штамм омикрон продолжает быстро распространяться по миру. Он уже появился не менее чем в 128 странах...

Штамм омикрон продолжает быстро распространяться по миру. Он уже появился не менее чем в 128 странах. Однако всё больше подтверждается то, что при новом варианте коронавируса болезнь протекает легче, чем при предыдущих штаммах.

Так, в Израиле побит рекорд по суточному числу новых заражений. Выявили более 16 700 случаев COVID. Но госпитализировать пришлось только 360 пациентов.

В разгар вспышки дельты ежедневно в больницу попадали 1300 человек. При этом на 1000 инфицированных приходилось десять тяжелобольных, сейчас – только двое.

[Алон Хершко, зав. коронавирусным отделением больницы]:

«Сейчас, кажется, вирус не такой опасный, как предыдущие варианты. Но он быстро распространяется, и растёт количество госпитализаций. Мы уже открыли одну палату, и она переполнена. Теперь открываем второе отделение».

В Бельгии также зафиксировали антирекорд. За сутки выявлено 27 800 заражённых. Количество госпитализаций тоже увеличивается, но о росте тяжёлых случаев не сообщают.

[Стивен Ван Гюхт, вирусолог]:

«Мы ожидаем, что пик заболеваемости придётся на середину января. Возможно, будет от 30 до 125 тысяч инфицированных в день».

Бельгийские власти пока не планируют ужесточать карантинные меры и вводить обязательную вакцинацию.

В Мексике с конца декабря также всё больше заражённых за сутки. При этом курорты страны полны туристов. Большой угрозы от распространения омикрона власти пока не видят.

Всплеск заболеваемости наблюдается и в мегаполисах Индии, хотя госпитализаций немного. За последние сутки в стране выявили 117 тысяч новых случаев COVID-19. При этом у большинства заражённых лёгкие симптомы заболевания, либо их нет вообще.

Однако власти опасаются того, что омикрон начнёт распространяться и в сельских районах. Там система здравоохранения слабее, чем в городах. В итоге больницы могут оказаться переполненными.

Во многих индийских городах ввели ночной комендантский час, а в выходные людям запрещают без особой причины выходить из дома. Кроме того, временно закрыли школы.

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